Эксперт прокомментировал задержание граждан «из-за шпионажа» в Польше и Латвии

Фото: Pixabay

Два человека были задержаны по подозрению в шпионаже на Россию в Польше и Литве. По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, ничего нового власти этих государств не сделали.

Эксперт утверждает, что они давно ведут антироссийскую политику. В шпионаже были заподозрены депутат парламента Латвии Янис Адамсонс и польский журналист Януш Н.

— В данном случае нет ничего нового. Латвия и Польша уже давно ведут политику, которую можно сравнить с тяжелой формой русофобии. Янис Адамсонс является известным депутатом социал-демократической партии. Он постоянно защищал русскоязычное население. Громко и активно выступал за права русских в стране, — рассказал Алексей Мартынов.

По его мнению, латвийские и польские спецслужбы работают на низком уровне, отмечает телеканал 360.

Читайте также: Подозреваемого в шпионаже в пользу России арестовали в Польше