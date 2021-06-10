Эксперт прокомментировал задержание граждан «из-за шпионажа» в Польше и Латвии
Два человека были задержаны по подозрению в шпионаже на Россию в Польше и Литве. По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, ничего нового власти этих государств не сделали.
Эксперт утверждает, что они давно ведут антироссийскую политику. В шпионаже были заподозрены депутат парламента Латвии Янис Адамсонс и польский журналист Януш Н.
— В данном случае нет ничего нового. Латвия и Польша уже давно ведут политику, которую можно сравнить с тяжелой формой русофобии. Янис Адамсонс является известным депутатом социал-демократической партии. Он постоянно защищал русскоязычное население. Громко и активно выступал за права русских в стране, — рассказал Алексей Мартынов.
По его мнению, латвийские и польские спецслужбы работают на низком уровне, отмечает телеканал 360.
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