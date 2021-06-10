Подозреваемого в шпионаже в пользу России арестовали в Польше

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Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила в четверг, 10 июня, государственная прокуратура страны.

Сотрудники задержали подозреваемого 31 мая 2021 года. Им оказался некий Януш Н., чья фамилия не раскрывается в соответствии с местными законами.

Уточняется, что задержанный работал в Польше по заданию российской разведки. Мужчина пытался устанавливать контакт с польскими и другими иностранными политиками. Прокурор в ходе расследования установил, что мужчина начал вести активные действия после задержания его сообщника.

— Подозреваемый осуществлял свою деятельность в Польше, Европейском союзе и других странах, что было частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Республики Польша в ЕС и на международной арене, — сообщили в прокуратуре.

Во время обыска сотрудники обнаружили в квартире подозреваемого более 300 тысяч злотых и различные носители информации. На данный момент подозреваемый в шпионаже арестован на три месяца, пишет ТАСС.

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