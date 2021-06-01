Белый дом ответил на обвинения в слежке за европейскими политиками

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США готовы пойти на сотрудничество с европейскими союзниками в рамках проблемы шпионажа. Об этом во вторник, 1 июня, сообщила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и партнерами для того, чтобы разобраться с любыми возникающими вопросами по соответствующим каналам национальной безопасности, — цитирует представителя пресс-службы администрации президента США РИА Новости.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало информацию о том, что американское агентство национальной безопасности с помощью Дании следило в 2012–2014 годах за несколькими европейскими политиками, в том числе и за федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

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