Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Макрон потребовал объяснений от США и Дании по поводу слежки за политиками
Фото: Администрация президента РФ

Макрон потребовал объяснений от США и Дании по поводу слежки за политиками

Юлия Павлушова

В мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слежка между странами-союзниками неприемлема. Так глава государства после заседания франко-немецкого совета министров прокомментировал публикации в СМИ о шпионаже США и Дании за европейскими политиками.

Эммануэль Макрон добавил, что между союзниками не должно быть недоверия и подозрений. По его словам, Франция ожидает пояснений от партнеров из Вашингтона и Копенгагена по данному вопросу.

— Я хочу сказать, что это неприемлемо между союзниками, особенно — между союзниками и европейскими партнерами, — цитирует Эммануэля Макрона РИА Новости.

Ранее французский президент заявил, что санкции против России больше неэффективны.

Читайте также: Макрон призвал страны активнее реализовывать обязательства по климату

ФранцияЭммануэль МакронСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Золотое здоровье мигрантов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Все мнения
О проекте