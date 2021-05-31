Макрон потребовал объяснений от США и Дании по поводу слежки за политиками

Фото: Администрация президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слежка между странами-союзниками неприемлема. Так глава государства после заседания франко-немецкого совета министров прокомментировал публикации в СМИ о шпионаже США и Дании за европейскими политиками.

Эммануэль Макрон добавил, что между союзниками не должно быть недоверия и подозрений. По его словам, Франция ожидает пояснений от партнеров из Вашингтона и Копенгагена по данному вопросу.

— Я хочу сказать, что это неприемлемо между союзниками, особенно — между союзниками и европейскими партнерами, — цитирует Эммануэля Макрона РИА Новости.

Ранее французский президент заявил, что санкции против России больше неэффективны.

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