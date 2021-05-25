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Макрон заявил, что санкции против России больше неэффективны
Фото: mutualite.fr / CC BY-NC-ND 2.0

Макрон заявил, что санкции против России больше неэффективны

Иван Юминов

Внешняя политика

Политика санкций против России в части «замороженных» конфликтов больше неэффективна. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 25 мая.

— По России: политика прогрессивных санкций относительно «замороженных» ситуаций не является больше эффективной, — рассказал глава государства.

Власти страны попросили подготовить доклад к июню, чтобы понять, какой будет дальнейшая стратегия, приводит слова Макрона ТАСС.

Ранее сообщалось, что член политбюро партии Китая передал Владимиру Путину послание Си Цзиньпина.

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санкцииЭммануэль МакронРоссия
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