Макрон заявил, что санкции против России больше неэффективны

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Политика санкций против России в части «замороженных» конфликтов больше неэффективна. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 25 мая.

— По России: политика прогрессивных санкций относительно «замороженных» ситуаций не является больше эффективной, — рассказал глава государства.

Власти страны попросили подготовить доклад к июню, чтобы понять, какой будет дальнейшая стратегия, приводит слова Макрона ТАСС.

Ранее сообщалось, что член политбюро партии Китая передал Владимиру Путину послание Си Цзиньпина.

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