Макрон призвал страны активнее реализовывать обязательства по климату

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество активнее реализовывать свои обязательства по борьбе с климатическими изменениями. Об этом стало известно в четверг, 22 апреля.

— Мы должны быстрее двигаться вперед, чтобы выполнить те обязательства, которые взяли на себя в борьбе с климатическими изменениями к 2030 году. Наша задача — реализовать все это транспарентно. Мы должны сделать все возможное и использовать имеющиеся в нашем распоряжении инновации, — заявил Макрон во время международного саммита по климату.

Помимо этого французский лидер поднял вопрос создания новых технологий, среди которых и новые батареи на солнечной энергии. Также президент подчеркнул, что социальная справедливость поможет достичь устойчивых результатов, пишет ТАСС.

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