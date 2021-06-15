Опубликованы первые кадры с репетиции праздника выпускников «Алые паруса»

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 25 июня. Полным ходом идет подготовка к этому событию. Так, в ночь на 15 июня состоялась репетиция, во время которой по Неве проплыл бриг с алыми парусами «Россия».

Горожане и гости Северной столицы, прогуливавшиеся по набережной, смогли запечатлеть необыкновенный парусник и поделились своими снимками и видео в социальных сетях.

Во время проведения праздника в городе на Неве будет перекрыта часть улиц. Там также запретят парковку в некоторых местах, отмечают «Невские новости». Кроме того, из-за проведения репетиции «Алых парусов» городские власти изменили график разводки Троицкого моста. Переправа была разведена в 23 часа, а свели мост в 04:50 по московскому времени 15 июня.

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