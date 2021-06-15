Глава Центра крови поддержала предложение доктора Румянцева о расширении бесплатных анализов по ОМС

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Расширение списка бесплатных анализов позволит укрепить здоровье и повысить качество жизни россиян. Об этом журналистам заявила главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова, доктор медицинских наук, профессор Ольга Майорова.

Глава Центра крови поддержала инициативу по расширению перечня бесплатных анализов, предоставляемых по ОМС, с которой ранее выступил основатель Центра имени Дмитрия Рогачева, детский онколог-гематолог Александр Румянцев.

— Дополнительные анализы будут полезны не только для тех, кто регулярно сдает кровь как донор, но и для населения в целом. Сегодня по ОМС обычно назначают только общий анализ крови, анализ на сахар и биохимическое исследование. Однако анализов крови гораздо больше, и они могут помочь выявить проблему и своевременно обратиться к специалисту, — отметила Майорова.

Главный врач Центра крови пояснила, что при сдаче анализов зачастую выявляются нарушения функции щитовидной железы, особенно у женщин, заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. По ее словам, донорам в наивысшей степени требуется динамическое наблюдение за собственным здоровьем, ведь от качества сдаваемой ими крови зависит жизнь и здоровье других людей.

Каждый год Служба крови Департамента здравоохранения Москвы заготавливает около 160 тысяч литров крови. Ежедневно медучреждениям выдается около 200 литров компонентов донорской крови. Подсчитано, что каждые пять минут хотя бы одному человеку в столице переливают кровь.