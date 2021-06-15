«Моя жизнь»: Топурия трогательно поздравила дочь с днем рождения

Кети Топурия / Фото: www.instagram.com/keti_one_official/?hl=ru

Певица Кети Топурия трогательно поздравила дочь Оливию с днем рождения. Праздничный пост был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

Во вторник, 15 июня, Оливии исполнилось шесть лет. Топурия подчеркнула, что рождение дочери сделало ее счастливой.

— И я безумно благодарна, что ты выбрала меня. Будь счастливой и здоровой и знай, что мама всегда рядом! С днем рождения, моя жизнь, — обратилась певица к дочери.

Поклонники присоединились к душевному поздравлению молодой мамы и пожелали малышке всех благ.

«С днем рождения, крошка!»; «С днем рождения вашу прекрасную и воздушную девочку»; «Маленькая копия мамы. Желаю счастья!» — написали подписчики в комментариях.