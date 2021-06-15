Дом по программе реновации построят на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Кедрова Карта всех событий

Дом по программе реновации построят на юго-западе столицы. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов во вторник, 15 июня.

— Десятки тысяч москвичей уже получили ключи от новых квартир. Строительство домов продолжается, и в скором времени на улице Кедрова будет возведен 12-секционный жилой дом с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, — рассказал глава ведомства.

Для жильцов предусмотрена 581 квартира, в каждой из которых будет лоджия. Жилье получит отделку комфорт-класса и полы из ламината.

Первые и вторые этажи передадут для компаний сферы торговли и услуг, а под домом разместят отапливаемую стоянку для автомобилей с отдельными местами для людей с ограниченными возможностями.

Пространство рядом с домом планируется благоустроить, а также открыть спортивные и детские площадки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.