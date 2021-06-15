Эксперты оценили попытку Украины обязать жителей Крыма платить налоги

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Власти Украины не смогут обложить Крымский полуостров налогами и реализовать таким образом разрабатываемый ими законопроект. При этом Киев может собирать средства с украинских граждан, которые имеют резиденции на территории Крыма. Такого мнения придерживается доктор экономических наук, член научного совета при Совете безопасности РФ Михаил Делягин.

По его мнению, большое количество недвижимого имущества на полуострове принадлежит украинским политикам.

— Огромное число маленьких гостиниц, находящихся в собственности украинских чиновников, находится на территории Крыма. В отношении данной категории граждан, на мой взгляд, Киев действительно может ввести систему налогообложения. Однако, если учитывать то, как исполняются украинские законы, думаю, что это все несерьезно, — заявил Михаил Делягин.

На Украине ведут разработку законопроекта, который будет регламентировать отмену экономической свободы Крыма, отмечает News.ru. Это означает, что крымчане, согласно документу, должны будут наравне с жителями Украины платить налоги правительству страны.

В свою очередь сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков подчеркнул, что попытка Верховной рады навязать гражданам Крыма налоги, которые будут поступать в бюджет, ляжет на плечи тех людей, проживающих на Украине и имеющих собственный бизнес на полуострове.

Эксперт уверен, что, даже если данный закон вступит в силу, он не коснется граждан России.

— Не существует таких оснований, которые бы обязывали граждан России платить налоги Украине. Если данный закон будет принят, то это будет наказание для тех украинцев, которые проживают на территории своей страны, однако ведут предпринимательскую деятельность в Крыму, — пояснил Сергей Цеков.

По его мнению, данный законопроект на деле не приведет ни к чему конкретному, передает «Общественная служба новостей».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».