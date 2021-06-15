Три ресторана в центре Москвы могут закрыть за нарушение мер против COVID-19

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новинский бульвар, 8 Карта всех событий

Три ресторана в центре города могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов во вторник, 15 июня.

Так, выяснилось, что рестораны «Кофемания», Levantine и «Бараshka» обслуживали гостей после 23:00, несмотря на соответствующий запрет, который действует в Москве до 20 июня.

Михайлов добавил, что заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток, отмечает ТАСС.