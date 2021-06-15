Сенатор Башкин оценил идею штрафовать водителей за шины с шипами летом

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Идея о том, чтобы ввести штраф для водителей, использующих летом зимние шины с шипами, является не своевременной. Так считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. По его мнению, на сегодняшний день итак существует много штрафных мер в отношении автовладельцев.

— На мой взгляд, не нужно изобретать все новые и новые штрафы. У нас и так довольно разнообразная и достаточно вариативная система законов, — подчеркнул эксперт.

Он уверен в том, что предлагать новые штрафные меру нужно тогда, когда все существующие возможности уже исчерпаны.

Автором данной инициативы стала ассоциация «Росасфальт», которая объединяет дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, отмечает «Радио 1».