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Романенко: Слаженная работа парламента и Центробанка позволит справиться с последствиями пандемии
Фото: Иван Степанов

Романенко: Слаженная работа парламента и Центробанка позволит справиться с последствиями пандемии

Павел Гриднев

Общество

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина представила в Государственной думе отчет о работе ведомства за 2020 год. Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко, комментируя выступление главы Центробанка, подчеркнул важность совместной работы в преодолении последствий кризиса.

— На сегодняшнем пленарном заседании заслушали отчет главы Центробанка. Эльвира Набиуллина отметила, что, несмотря на последствия ковидного кризиса, экономика России практически восстановилась, а в некоторых отраслях даже превысила докризисные показатели. Важную роль сыграл и парламент: оперативно был принят пакет социальных законотворческих инициатив, позволивших адекватно и своевременно реагировать на кризисные явления. Уверен, что такая слаженная работа всех ветвей власти позволит окончательно справиться с последствиями пандемии, — прокомментировал Роман Романенко.

Он отметил, что устойчивость российской банковской системы и запас капитала, который сложился в результате проведенного в предыдущих годах оздоровления сферы, позволили принимать масштабные антикризисные меры без большого ущерба для экономики.

Эльвира Набиуллина поблагодарила депутатов за эффективную законотворческую работу и конструктивное взаимодействие с Центральным банком. Глава ведомства подчеркнула, что быстрое принятие необходимых пакетов документов позволило отсрочить выплаты по кредитам для граждан и компаний, изменить параметры льготной ипотечной программы, увеличить бесплатный лимит денежных переводов и принять другие важные меры для поддержки населения.

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