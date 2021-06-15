Работы по замене асфальта на участке Тверской улицы проведут 18-21 июня

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Работы по замене асфальтового покрытия на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц проведут с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства во вторник, 15 июня.

Уточняется, что для этого полностью закроют движение на участке от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны. По бесшовной технологии «единым ковром» планируется заменить 49 тысяч квадратных метров асфальта по всей ширине дороги.

В частности, это позволит сократить срок проведения работ, добавили в ведомстве. Последний раз на этом участке дорожное полотно меняли в 2017 году, отмечается в Telegram-канале комплекса.