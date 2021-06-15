Стало известно, когда в Московской области наступит «грибной бум»

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Большой урожай грибов ожидается в лесах Московской области в конце августа – начале сентября. Именно после похолодания эти растения прорастают лучше всего. Такого мнения придерживается миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

— Урожай грибников, обычно, хорошо прорастает спустя две-три недели после температурных перепадов в сторону похолодания, — пояснил эксперт.

По его словам, так происходит стимулирование их разрастания. В результате «грибной бум» стоит ожидать в сентябре, отмечает РИАМО. Как подчеркнул Михаил Вишневский, вопреки расхожему мнению о том, что грибы растут лучше во время дождя и сырости, это не совсем так. Данные условия хороши для травы, которая в свою очередь является своеобразным соперником для грибов. Она их вытесняет и лишает жизненного пространства.