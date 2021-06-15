Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно, когда в Московской области наступит «грибной бум»
Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Стало известно, когда в Московской области наступит «грибной бум»

Елена Фролова

Общество

Большой урожай грибов ожидается в лесах Московской области в конце августа – начале сентября. Именно после похолодания эти растения прорастают лучше всего. Такого мнения придерживается миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

— Урожай грибников, обычно, хорошо прорастает спустя две-три недели после температурных перепадов в сторону похолодания, — пояснил эксперт.

По его словам, так происходит стимулирование их разрастания. В результате «грибной бум» стоит ожидать в сентябре, отмечает РИАМО. Как подчеркнул Михаил Вишневский, вопреки расхожему мнению о том, что грибы растут лучше во время дождя и сырости, это не совсем так. Данные условия хороши для травы, которая в свою очередь является своеобразным соперником для грибов. Она их вытесняет и лишает жизненного пространства.

Читайте также:
микологМосковская областьгрибы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Все мнения
О проекте