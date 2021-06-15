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Велотрассу начали прокладывать между Москвой и Санкт-Петербургом
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Велотрассу начали прокладывать между Москвой и Санкт-Петербургом

Анастасия Волоснова

Общество

Новую велотрассу проложат между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом рассказали на странице проекта «Let's bike it!» в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 15 июня.

В настоящее время началось строительство на первом участке веломаршрута. Рабочие прокладывают дорогу для велосипедистов на территории от Яхромы до Дубны.

— Весь проект рассчитан на несколько лет и предполагает как создание велодороги, так и дополнительных мест ночёвки и питания, — говорится в сообщении.

На странице также опубликовали фотографии с участка, где начали проводить работы по строительству веломаршрута.

Велотрассу начали прокладывать между Москвой и Санкт-ПетербургомФото: vk/letsbikeit

Уточняется, что велотрасса пройдет вдоль канала имени Москвы.

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