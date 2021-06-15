Волочкова заявила, что Большой театр должен ей почти 100 миллионов рублей

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Балерина Анастасия Волочкова обвинила Большой театр в многократных нарушениях закона. Звезда подала в суд пять исков в надежде получить от театра пенсию и зарплату на сумму порядка 100 миллионов рублей.

Волочкова напомнила, что с 1998 года станцевала в Большом театре около 250 спектаклей по бессрочном контракту. По ее словам, в трудовую книжку не вносили информацию о работе в театре.

По словам Волочковой, руководство ей говорила, что зарплата должна приходить на банковскую карточку, однако спустя время балерина поняла, что ей не приходили деньги от Большого театра.

Звезда добавила, что ей также не выдали пенсию. Десять лет назад ее незаконно отстранили от работы в театре, отправив в административный отпуск за свой счет.

— В подобный отпуск можно уйти, только если сама пишешь заявление. Но мы с адвокатом его нигде так и не обнаружили. Получается, Большой не начисляет зарплату, не ставит срок выхода на пенсию и не платит отчисления все эти годы, — заявила балерина.

Так, по слова Волочковой, театр должен ей более 100 миллионов рублей. По словам балерины, позже ей угрожали, однако артистка смогла постоять за себя.

Она призвала Большой театр отвечать на иски с честью, а не подделывать документы и подкупать судей, пишет StarHit.