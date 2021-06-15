Новорожденных детей начнут обследовать на 36 заболеваний с 1 сентября

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Список заболеваний, на наличие которых будут проверять новорожденных детей в России, увеличится с 1 сентября. Соответствующее поручение российского премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

Таким образом, младенцы будут обследоваться на 36 болезней. На данный момент скрининг включает только пять наследственных заболеваний. При этом уточняется, что расширенный скрининг будет проводиться в рамках одного исследования. Предполагается, что это позволит спасать от гибели свыше двух тысяч детей.

В документе уточняется, что до осени Министерство финансов России обязано решить вопрос о финансировании данной процедуры, а Минздрав — обеспечить готовность больниц и других медорганизаций во всех регионах страны к проведению таковой. Тем временем Минпромторг обязан организовать производство реагентов для планирующихся исследований, отмечает «МИР 24».

Помимо этого, со следующего года в скрининг будут включены обследования на наличие спинальной мышечной атрофии. Позже его будут проводить еще во время беременности матери.

Источник: mir24.tv