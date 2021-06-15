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Москвич украл Евангелие из храма на Преображенской площади
Фото: spbda / CC BY-ND 2.0

Москвич украл Евангелие из храма на Преображенской площади

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Преображенская площадь, 9АКарта всех событий

Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже Евангелие из храма. Об этом во вторник, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО.

Инцидент произошел в храме на Преображенской площади. Один из прихожан взял священное писание и поспешил скрыться.

Оперативники задержали подозреваемого, 55-летнего москвича. По словам мужчины, он похитил книгу, чтобы «приобщиться к православной культуре». Евангелие изъяли и вернули в церковь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее «ВМ» сообщала, что подозреваемого в краже двух баянов задержали в Москве.

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