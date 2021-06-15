Евгений Попов: Считаю важным предусмотреть шаговую доступность спортивной инфраструктуры для жителей

Фото: Мария Попова

Журналист, ведущий телепрограммы «60 минут» Евгений Попов посетил «Центр прогресса бокса» в районе Фили-Давыдково, где провел совместную тренировку с его руководителем – известным боксером, чемпионом мира среди профессионалов Александром Беспутиным.

В ходе общения со спортсменами Евгений Попов рассказал о своей инициативе – ввести стандарт доступности объектов физической культуры. Согласно ему жители должны иметь рядом с домом не менее трех спортивных секций.

— Каждый второй житель Москвы занимается спортом. Каждый четвертый горожанин участвует в спортивных мероприятиях. Поэтому обязательно нужны секции, кружки, спортивные площадки, где жители с любым достатком и уровнем физподготовки могли бы заниматься спортом круглый год, — считает Евгений Попов. — Естественно, развивая спортивную инфраструктуру, нужно предусмотреть возможность доступа для маломобильных граждан, льготы для детей и пенсионеров.

Шаговая доступность спортивных объектов является частью Национального стандарта благополучия, который предложил разработать журналист. Планируется, что документ будет включать в себя множество комплексных показателей, определяющих качество жизни людей. В стране уже существуют национальные стандарты в образовании и здравоохранении, пора распространить этот формат на другие сферы, считает Е. Попов.

Сегодня вместе с жителями Западного округа Евгений Попов пытается ускорить решение задач по развитию спортивной инфраструктуры на территории. Москвичей волнуют вопросы нехватки спорткомплексов в Раменках, Дорогомилове и на Проспекте Вернадского, восстановление олимпийской велотрассы в Крылатском.

— Новые спортзалы и комплексы – это импульс к развитию спортивной жизни. У нас в стране много талантливых ребят, спорт для них должен быть доступным. Полностью согласен с инициативой Евгения Попова развивать инфраструктуру и поддерживать в хорошем состоянии уже существующие объекты. Это важно для здоровья нации, закалки характера с детства и воспитания спортивного духа. Надеюсь, что все сложится удачно, — отметил Александр Беспутин.

По его мнению, бокс развивает у детей самодисциплину и способствует общему укреплению здоровья. Этот вид спорта пора вводить в школьную программу, уверен Беспутин: «Как говорится, боксером можешь ты не быть, но человеком стать обязан».

Кроме того, оздоровительным боксом можно заниматься в любом возрасте для поддержания хорошей физической формы. Это эффективные кардионагрузки для всех поклонников ЗОЖ. А тренировки с боксерским мешком используют даже в реабилитации после серьезных травм и аварий.

«Центр прогресса бокса» – одна из самых современных площадок в стране, где ведется подготовка боксеров, обучение судей и тренерского состава. Здесь можно встретить действующих знаменитых бойцов смешанных единоборств и бокса, обладателей престижных титулов.