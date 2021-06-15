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Тела двух человек с ножевыми ранениями нашли после пожара в Новой Москве
Фото: СК РФ

Тела двух человек с ножевыми ранениями нашли после пожара в Новой Москве

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, дачный посёлок Кокошкино, улица ДзержинскогоКарта всех событий

СК возбудил уголовное дело после обнаружения тел двух человек в Новой Москве при ликвидации пожара. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова во вторник, 15 июня.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Дзержинского в поселении Кокошкино. После того как пожар был потушен, на месте нашли тела двух человек. Уточняется, что у погибших имелось множество колото-резаных ранений. Их личности устанавливаются.

Следователи в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего. С этой целью, в частности, допрашиваются соседи, а также назначены судебно-медицинские экспертизы. Дело возбуждено по статье «Убийство», отмечается на сайте СК.

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