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«Царица»: Арзамасова восхитила поклонников необычным образом для фотосессии
Фото: instagram/liza_arzamasova

«Царица»: Арзамасова восхитила поклонников необычным образом для фотосессии

Анастасия Волоснова

Общество

Поклонников восхитила необычная фотосессия актрисы Елизаветы Арзамасовой. Новый снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии Арзамасова предстала в темном фольклорном наряде. На голову актриса надела кокошник, украшенный камнями.

Под постом артистка поблагодарила фотографа, который сделал необычный кадр. Арзамасова также отметила, что опубликованный снимок не обрабатывали в фоторедакторах.

Подписчики написали множество восторженных комментариев. Фанаты оценили сказочный наряд актрисы.

«Царица»; «Настоящая Королева! И имя, как у Королевы! Вы восхитительны!»; «Глаза какой глубины и голубизны»; «Как будто бы из сказки «Садко», — написали поклонники.

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