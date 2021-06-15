«Страшно»: Полина Гагарина напугала поклонников худобой

Фото: instagram/gagara1987

Подписчиков обеспокоила чрезмерная худоба певицы Полины Гагариной. Новый снимок в купальнике артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В июне певица уехала отдыхать в Грецию. Гагарина пожаловалась подписчикам, что на курорте в настоящее время всего 20 градусов тепла, когда температура воздуха в Москве прогрелась до 27 градусов тепла.

Однако погода не помешала певице надеть сиреневый купальник, чтобы искупаться в бассейне. Пока артистка загорала возле воды, ее сфотографировал сын.

— Мы все вместе! Целуемся, обнимаемся, смеемся! — написала артистка под снимком.

Однако поклонников встревожил новый снимок Гагариной. Многим показалось, что сидящая на траве певица, выглядит слишком худой.

«Полина, что же ты такая тощая? Поправься немного»; «Исхудала как!»; «Страшно. Полина, кушайте»; «Полина, вам надо поправиться»; «Ой, худышка!» — написали поклонники в комментариях.