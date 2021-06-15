«Я счастлива»: Екатерина Шпица решилась на новую стрижку
Актриса Екатерина Шпица предстала перед поклонниками с новой стильной стрижкой. Снимок девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Шпица рассказала подписчикам, что давно хотела сделать каре. Теперь звезда решилась и отстригла часть своих волос.
На опубликованной фотографии актриса загадочно смотрит в камеру, поддерживая рукой короткие волосы.
— Я счастлива. Выгуливаю новое настроение, — написала девушка.
Поклонники оценили изменения во внешности артистки. Многие заметили, что новая стрижка молодит звезду.
«Катюша, круто»; «Супер! Очень идет, красотка! Идеально!»; «Вы всегда слишком молодо выглядите, а так — еще минус десять лет! Вам теперь на всякий случай в магазин нужно брать паспорт»; «Школьница», — написали подписчики в комментариях.