Финансовый эксперт объяснила, на что обратить внимание перед взятием кредита

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Решение о том, стоит ли брать на себя обязательства по кредиту перед банком, нужно принимать осознанно, взвесив все риски. Такого мнения придерживается финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

Согласно информации, предоставленной Центральным банком России, по состоянию на начало 2021 года долговая нагрузка российских граждан по всем видам кредитования увеличилась до 11,7 процента. При этом общий объем долгов перед российскими финансовыми учреждениями равен более 20,7 триллиона рублей.

По мнению эксперта, понять целесообразность оформления кредита можно за несколько шагов.

— В первую очередь, нужно ответить себе на вопрос: действительно ли нужны эти кредитные средства? — посоветовала Наталья Колбасина.

По ее словам, это финансовый инструмент, который предполагает дисциплину, организованность, умение считать деньги, а также наличие стабильного и регулярного дохода, отмечает ФАН. Кредитную историю не будут красить просрочки по платежам. Кроме того, последнее приведет к неприятным переплатам. Помимо этого, эксперт рекомендовала трезво оценить возможности собственного бюджета. Безопасный для него платеж не должен превышать 25 процентов от суммы доходов семьи.