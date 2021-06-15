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Седокова рассказала, как перенесла отек Квинке из-за аллергии
Фото: Youtube / Василий Конов

Седокова рассказала, как перенесла отек Квинке из-за аллергии

Анастасия Волоснова

Развлечения

У певицы Анны Седоковой во врем отдыха на острове Миконос в Греции началась аллергия, после чего звезда перенесла отек Квинке. Об этом артистка рассказала в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Сначала певица из-за аллергической реакции отекла, однако затем на ее теле стали появляться красные пятна.

Седокова призналась, что пыталась лечиться дома, однако из-за этого ей стало только хуже. Ночью звезда начала задыхаться. Она уточнила, что ей полегчало, только когда муж сделал ей укол.

— Вроде полегчало. Тело не горит огнем. Жить можно. Ощущение, что на лице только что прошла тысяча пластических операций, потихоньку уходит. Мажем кремом. Но лучше бы мне искупаться, — рассказала поклонникам звезда.

Она добавила, что ее организму и мозгу на данный момент нужна глобальная чистка.

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