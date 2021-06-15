Схему движения на Комсомольской площади в Москве изменят с 16 июня

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Схема движения на Комсомольской площади изменится после начала проведения работ с 16 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 15 июня.

— Комсомольская площадь — большой транспортный узел, и изменения помогут сократить заторы, — рассказали в ведомстве.

Фото: Telegram/DtRoad

На время проведения работ у вокзалов закроют парковки, также возможно ограничение движения. После окончания работ в этом районе появятся зоны короткой остановки: там можно будет припарковаться на пять минут, чтобы высадить или посадить пассажиров.

Кроме того, около Краснопрудной улицы, дом 6, появится оттянутый левый поворот для безопасного подъезда к Ярославскому вокзалу. Также в районе Казанского вокзала организуют бесконфликтный разворот в сторону Краснопрудной улицы.

Данный участок на время проведения работ лучше объезжать, так как движение на нем будет затруднено, отмечается в Telegram-канале департамента.