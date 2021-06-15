Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Схему движения на Комсомольской площади в Москве изменят с 16 июня
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Схему движения на Комсомольской площади в Москве изменят с 16 июня

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Схема движения на Комсомольской площади изменится после начала проведения работ с 16 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 15 июня.

— Комсомольская площадь — большой транспортный узел, и изменения помогут сократить заторы, — рассказали в ведомстве.

Схему движения на Комсомольской площади в Москве изменят с 16 июняФото: Telegram/DtRoad

На время проведения работ у вокзалов закроют парковки, также возможно ограничение движения. После окончания работ в этом районе появятся зоны короткой остановки: там можно будет припарковаться на пять минут, чтобы высадить или посадить пассажиров.

Кроме того, около Краснопрудной улицы, дом 6, появится оттянутый левый поворот для безопасного подъезда к Ярославскому вокзалу. Также в районе Казанского вокзала организуют бесконфликтный разворот в сторону Краснопрудной улицы.

Данный участок на время проведения работ лучше объезжать, так как движение на нем будет затруднено, отмечается в Telegram-канале департамента.

Читайте также:
Департамент транспорта Москвысхема движенияКомсомольская площадь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Все мнения
О проекте