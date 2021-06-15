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16 июня известно в народе как Лука Ветряник или Лукьян-ветряк. Крестьяне по традиции в этот день гадали об урожае по ветру. Православная церковь в эту дату почитает мучеников Лукиллиана, Ипатия, Дионисия и мученицу Павлу.

По народным поверьям считается, что в Лукьян-ветряк нельзя сушить белье в помещении. Его лучше вынести на улицу — так ветер может выдуть из вещей все проблемы, болезни и неприятности. Если в этот день дует южный ветер, то одиноким девушкам может повезти с хорошим женихом. Для этого им нужно раскинуть руки и встать так, чтобы ветер дул в спину. При этом с собой не стоит носить крупные суммы денег, иначе могут случиться финансовые неурядицы в будущем.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как 16 июня избавиться от всех проблем и болезней

Приметы погоды на Луку Ветряника гласят о том, что если весь день идет дождь, то будет много грибов. В случае если кричат совы — ненастья не миновать.

16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов. Его учредили в рамках ООН в 2018 году с целью облегчить положение трудовых мигрантов, которые переезжают в другие страны в поисках лучшей жизни. Эти люди регулярно помогают своим семьям, которые остались на родине, с помощью денежных переводов. Суммы, которые многим покажутся незначительными, играют весомую роль в жизни таких семей.

Кроме того, в эту дату отмечается Международный день африканского ребенка. Праздник призван привлечь внимание людей и политиков со всего мира к трудностям и условиям повседневной жизни детей из Африки. Особое внимание традиционно уделяется положению детей-беспризорников, число которых на континенте по различным оценкам составляет 30 миллионов.

В этот день 118 лет назад инженер Генри Форд основал компанию «Форд Мотор», которая теперь известна во всем мире. В 1912 году модель автомобиля «Т» стала самым доступным средством передвижения в США при стоимости в 375 долларов. В 1946 году Форда удостоили почетной премии за заслуги перед автопромышленностью.

Кроме того, 96 лет назад в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Первоначально здравница неподалеку от Ялты задумывалась как санаторий для детей с туберкулезом. В первую его смену приехало 80 пионеров со всей страны. Первые посетители лагеря жили в брезентовых палатках, в 1930-е годы «Артек» удалось перевести на круглогодичную работу благодаря строительству зимнего корпуса.

В наши дни «Артек» находится в ведении Министерства просвещения России и является самым большим международным детским центром в мире с территорией 218 гектаров.

В этот день родились итальянский поэт Джованни Бокаччо, политик Анатолий Чубайс, а также актриса Анна Чиповская.

Именины отмечают Лукьян, Афанасий, Дмитрий, Юлиан и Павел.