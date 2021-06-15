Автобус насмерть задавил девочку на самокате в Московской области

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Россия, Московская область, Химки Карта всех событий

Рейсовый автобус насмерть задавил 12-летнюю девочку в Химках. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 15 июня.

Инцидент произошел на пешеходном переходе, когда девочка переезжала дорогу на самокате.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, уточнила Врадий.