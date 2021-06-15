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Лолита объяснила, почему первая узнала от Пугачевой и Киркорова о разводе
Фото: Youtube / Шастун

Лолита объяснила, почему первая узнала от Пугачевой и Киркорова о разводе

Анастасия Волоснова

Развлечения

Певица Лолита Милявская первая узнала о расставании Аллы Пугачевой с Филиппом Киркоровым, чтобы рассказать стране об их разрыве «без сплетен и домыслов». Об этом она рассказала в шоу на YouTube-канале «Нежный редактор».

На популярном десять лет назад шоу «Лолита. Без комплексов» Милявская представала перед публикой в образе смелой женщины. Она не боялась рассказывать о своих отношениях и объявила о разрыве со своим мужем прямо на шоу. Милявская отметила, что ей совсем не страшно было говорить на всю страну правду.

Искренность и прямоту артистки оценила Пугачева, поэтому доверила Милявской рассказать о ее разводе с Киркоровым.

— Алла Борисовна с Филиппом меня попросили. Еще никто не знал. Они попросили меня как доверенное лицо. Позвонили вечером, каждый отдельно, со словами: «Можешь это сделать очень тактично, потому что не хотим, чтобы это обросло «»желтухой?» — пояснила Милявская.

Однако переживание за участников шоу сказались на ее здоровье. По словам Лолиты, она часто нервничала, поэтому в итоге начала выгорать.

Напомним, Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились в 1994 году. Для Примадонны этот брак стал четвертым. Пара развелась в ноябре 2005 года. Совместных детей у них не было.

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