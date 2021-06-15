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Ивица Олич покинул пост главного тренера московского ЦСКА
Фото: Twitter/pfc_cska

Ивица Олич покинул пост главного тренера московского ЦСКА

Иван Юминов

Спорт

Ивица Олич покинул пост главного тренера футбольной команды ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе клуба во вторник, 15 июня.

— Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! — говорится в заявлении.

В свою очередь бывший наставник команды отметил, что причиной стало другое видение работы и будущего клуба со стороны руководства красно-синих. Олич выразил сожаление из-за этого решения, так как, по его словам, он ждал нового сезона. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий, отмечается на сайте ЦСКА.

Олич возглавил команду 23 марта. ЦСКА по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) стал шестым и не смог попасть на еврокубки впервые за последние 20 лет.

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