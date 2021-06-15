«Поражение легких»: МакSим отменила концерт из-за госпитализации

Фото: Предоставлено певицей МакSим

Певица Марина Абросимова, которая выступает под псевдонимом МакSим, заявила, что была вынуждена отменить концерт из-за болезни. Соответствующий пост артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

По словам МакSим, она стала чувствовать себя плохо несколько дней назад. Позже у певицы поднялась температура до 39 градусов, поэтому ей пришлось выступать на концерте в больном состоянии.

МакSим пояснила, что делала тест на коронавирус еще 13 июня, однако он был отрицательным. При этом состояние певицы продолжало ухудшаться, поэтому она решила вызвать скорую, ее госпитализировали.

— На данный момент поражение легких — от 40 процентов. Подтвержденного теста на ковид у меня нет. Врачи говорят — пневмония, — объяснила МакSим.

Она добавила, что концерт 19 июня придется отменить из-за ее болезни. Однако она надеется, что в ближайшее время придет в себя и начнет снова выступать.