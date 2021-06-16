«Супруг тоже должен помогать»: Муцениеце высказалась о восстановлении после родов

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Агата Муцениеце обсудила с сексологом Ольгой Василенко и женой солиста группы «Хлеб» Еленой Панариной тему интимных отношений после родов. В 2020 году актриса начала вести свое YouTube-шоу MamBook, в котором она с приглашенными экспертами разбирает различные темы, в том числе связанные с материнством. В свежем выпуске передачи они затронули данную тему.

— В этом плане я после родов восстанавливалась год. Было прямо сложно. А мне говорили, что максимум три–шесть месяцев — и все будет хорошо. Не нужно переживать. Но ситуация такова, что и до года доходит, — поделилась Панарина.

Муцениеце спросила у сексолога по поводу участия партнера в восстановлении.

— Как правильно мужчине себя вести в этой ситуации? Есть же какие-то советы, чтобы мальчики понимали, что тут не только от женщины все зависит, супруг тоже должен помогать, быть рядом, — сказала она.

Сексолог Ольга Василенко заявила, что мужчины должны прислушиваться к желаниям своих вторых половинок, быть внимательными.

— Мы избегаем того, что может причинить нам дискомфорт. И получается, что женщина через два–три года уходит с головой в материнство, избегая близости. Плюс мужчины не помогают женщине, не включаются в этот процесс, — комментирует она.

В программе Муцениеце также пожаловалась, что многие мамы любят поучать других. Актрисе даже пришлось из-за этого выйти из всех родительских чатов.