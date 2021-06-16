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Эксперт рассказал, когда можно отказаться платить по счету в кафе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Эксперт рассказал, когда можно отказаться платить по счету в кафе

Марина Найденкова

Общество

Рестораны и кафе не могут включать в счет чаевые. Это противоречит закону и грозит заведению высоким штрафом. Если посетитель столкнется с подобным, то может отказаться оплачивать такой чек. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев.

Он напомнил, что, согласно правилам обслуживания потребителей от 1996 года, чаевые не могут включаться в чек, иначе это будет навязанная услуга. По словам эксперта, никаких оправданий подобным действиям заведений, которые такое практикуют, быть не может. Чаевые надо заработать.

— Это запретили 25 лет назад. Ничего с тех пор не менялось, и это очень правильное решение, — добавил собеседник «ВМ».

Он также рассказал, что, в случае если гражданину приносят счет, в который уже включены чаевые, он может отказаться платить по нему, ведь такой чек является нарушением действующего законодательства.

— Даже если вам все понравилось, чаевые не могут включаться в счет. Штраф — от 300 тысяч рублей. Судебные прецеденты уже имеются, и неоднократные, — заключил Беляев.

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