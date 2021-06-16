Москвичку обманули при покупке щенка через интернет

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Жительница Москвы стала жертвой мошенника, который орудовал в Сети под видом продавца породистого щенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 16 июня.

Объявление о продаже щенка породы бигль за 15 тысяч рублей 43-летняя москвичка нашла на популярном сервисе объявлений. Договорившись о сделке, продавец отправил покупательнице ссылку для оплаты. После того как женщина внесла свои данные, с ее банковской карты списались 62 тысячи рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».