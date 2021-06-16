Андрей Бочкарев рассказал о степени готовности ЮВХ на Кантемировской улице

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На восьмом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) — от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления — МЖД началось устройство пролетных строений путепровода через Кантемировскую улицу. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На участке ЮВХ — от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД — завершено устройство свайного основания путепровода через улицу Кантемировскую, начались работы по устройству пролетных строений, — отметил он.

По его словам, всего на восьмом участке хорды возводится четыре путепровода, пока объект построен на 41 процент.

Как сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, ведутся работы по возведению пролетного строения путепровода возле тоннеля под путями Павелецкого направления. Сооружение готово на 61 процент. Вдоль Кавказского бульвара завершается освобождение территории и переустройство инженерных сетей для строительства путей.

— В рамках строительства путепровода через Котляковский ручей в районе улицы Бехтерева идет установка опор и подпорных стен. Также на этом участке трассы строятся четыре подземных пешеходных перехода. На финальном этапе отделка перехода в районе улицы Бехтерева, на остальных трех завершается вынос инженерных коммуникаций, — рассказал Кравцов.

Запуск движения по Южной Хорде позволит улучшить транспортную доступность для 22 районов Москвы.