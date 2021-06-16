Измененный индийский штамм коронавируса выявили в Москве

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Москве обнаружен изменившийся индийский штамм COVID-19. Об этом в среду, 16 июня, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве, а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность «Спутника V» к этим штаммам, — сообщил он Интерфакс.

По его словам, эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма высокая, но она меньше, чем против штамма, обнаруженного в Ухане в 2019 году.

— Если речь идет об эффективности в лабораторных условиях, есть снижение 1,4–2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично, — отметил Гинцбург.

Также он заявил, что «Спутник V» создаст достаточный запас антител и сможет защитить организм от индийского штамма.