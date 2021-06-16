Перечислены правила безопасности, которые стоит соблюдать на пляже

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Купальный сезон в Москве можно открывать с 16 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Согласно прогнозам, именно в этот день вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов.

При этом важно не забывать о правилах поведения на пляже и культуре купания. Самым благоприятным временем для окунания в воду считаются утренние и вечерние часы. Именно в это время нет большой вероятности заработать перегрев. Температура воды не должна опускаться ниже 18–19 градусов, а воздуха — от 20 до 25 градусов.

Собираясь на отдых у водоема, нужно определиться с местом. Желательно обратить внимание на то, что купаться разрешено лишь в специально отведенных для этого реках, озерах и прудах. Пляжи должны быть благоустроенными. А опасные места — обозначены специальными знаками. Помимо этого, отдых на воде должен быть там, где есть спасатели. В случае необходимости они смогут оперативно оказать первую помощь, отмечает «Москва 24».

Нельзя долго находиться в воде. Специалисты МЧС рекомендуют купаться несколько раз по 15–20 минут. Также эксперты не советуют прыгать в прохладную воду, особенно если до этого человек долгое время грелся на солнце. Дело в том, что при охлаждении идет сокращение мышц. Это может привести к остановке сердца.