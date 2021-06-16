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Приемная кампания в столичных колледжах начнется 20 июня
Фото: pixabay.com

Приемная кампания в столичных колледжах начнется 20 июня

Михаил Алимов

Город

В столичных колледжах с 20 июня начинается приемная кампания. Услуга доступна до 25 августа. Для представителей направлений, требующих определенных творческих способностей, а также психологических и спортивных качеств, — до 15 августа.

Онлайн-подача заявлений доступна благодаря сотрудничеству с департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий. Запущена она в 2014 году, и за время ее существования абитуриенты подали более 728 тысяч таких заявлений.

Московские колледжи принимают студентов на различные направления, в том числе и самые востребованные на рынке труда. Для помощи в нахождении работы на их базе созданы центры содействия трудоустройству, которые заключают договоры с ведущими предприятиями города.

Также учреждения сотрудничают с организацией WorldSkills. Студенты колледжей участвуют в национальных чемпионатах и сдают демонстрационные экзамены по стандартам организации. Подать заявление можно на официальном сайте мэра Москвы.

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