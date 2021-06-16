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«Пройти через ИВЛ»: Онищенко назвал альтернативу прививке от COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

«Пройти через ИВЛ»: Онищенко назвал альтернативу прививке от COVID-19

Руслан Давлетшин

Общество

Населению России необходимо объяснить, что единственное эффективное средство, которым можно защититься от коронавируса, — это вакцина. Для этого должна быть наступательная однозначная программа. Такое мнение в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» высказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По его словам, изначально с вакцинами действительно были заминки, связанные с их масштабированием. Однако теперь эти проблемы решены, и сеть прививочных пунктов отлажена. К тому же вакцинация от COVID-19 уже внесена в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям.

— В законе, который действует больше десяти лет, четко прописано: вакцинация возможна на основе добровольного информированного согласия населения. Информированное согласие будет только тогда, когда разным группам — и тем, кто собирается куда-то забиться и подождать, когда все это закончится, и тем, кто хочет привиться, но у них есть какие-то сомнения — разъяснят, что единственное, чем мы сможем защититься, — это вакцина, — отметил эксперт.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Почему люди скептически относятся к антиковидным мерам

В то же время Онищенко назвал и альтернативу вакцине — природу. Однако, сказал он, этот путь, вероятно, придется пройти через лечение в госпитале наподобие Коммунарки (ГКБ № 40), через аппарат искусственной вентиляции легких. Даже молодые люди могут, приобретая иммунную защиту естественным путем, потерять огромную часть здоровья, добавил он. И этой альтернативой бывший главный санитарный врач России не советовал бы никому пользоваться.

При этом депутат Госдумы не согласился с распространенной точкой зрения, что россияне скептически относятся к вакцинации и своему здоровью, поскольку в прошлом году порядка 70 миллионов наших сограждан осенью сделали прививку от гриппа.

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