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Андрей Бочкарев: Первые сто домов расселены по программе реновации
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Первые сто домов расселены по программе реновации

Анастасия Колоскова

Город

По программе реновации в Москве расселили первые сто жилых домов, половина из которых уже демонтирована. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа реновации сейчас реализуется во всех административных округах города. Мы отселили ровно 100 домов, половина из которых снесена. Освобожденные территории становятся ресурсом для проектирования и строительства на последующих этапах программы, — отметил заммэра.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в указанных домах проживали более 14 тысяч жителей. Основная часть отселенных домов находилась в Центральном, Юго-Западном и Западном округах столицы.

Левкин уточнил, что в адресном перечне «стартовых» площадок находится 513 позиций. Это позволит построить восемь миллионов квадратных метров жилья, добавил он.

В настоящее время по программе реновации в стадии проектирования и строительства находятся 288 объектов. Стартовало переселение более 40 тысяч жителей из 274 домов. Обладателями нового жилья уже стали 31,5 тысячи человек.

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