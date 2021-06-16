Актер Дмитрий Певцов рассказал о своем посещении павильона «Здоровая Москва»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Известный актер Дмитрий Певцов недавно посетил павильон «Здоровая Москва». Своими впечатлениями он поделился с «Вечерней Москвой».

— Дмитрий, как вы узнали о павильоне «Здоровая Москва»?

— Совершенно случайно. Я в тот день просто прогуливался по ВДНХ и увидел павильон. Решил заглянуть, узнать, что внутри происходит, действительно ли можно проверить свое здоровье. К счастью, у меня было свободное время.

— Как проходило медобследование?

— В целом по содержанию — как диспансеризация в поликлинике, когда ходишь по кабинетам специалистов. Но всего за час, без каких-либо очередей, без бумаг и направлений (мне сказали, что все в электронном виде), все очень вежливые и все подсказывают. И павильоны, конечно, космос — прямо в парке, чистые, светлые. Началось все с электронной анкеты, которая отсеивает возможные риски. Она довольно подробная, вопросов много. Отвечая на них, я понимал, что каждый выбранный пункт влияет на полноту картины здоровья.

— И как результаты проверки?

— Вообще-то о таких вещах не говорят публично, но у меня все хорошо — никакого дополнительного обследования не потребовалось. Очень этому рад. Кстати, здорово, что никаких бумажек не дают: все результаты анализов в электронной медкарте.

— Когда вы были в павильоне, там было много людей?

— Да, люди там были, но каких-то очередей, толкотни я не увидел. Все было чинно-мирно, несколько человек последовательно проходили диспансеризацию. Так что мне было комфортно в павильоне.

— Как к вам отнеслись врачи?

— Врачи были внимательны, относились по-доброму, даже иногда с юмором, помогали. Некоторые меня узнавали, все были приветливы и улыбались.

— Вы следите за своим здоровьем?

— Стараюсь заботиться превентивно, нагружая свой организм физическими упражнениями. Диспансеризацию проходил последний раз года полтора-два назад. Наверное, надо чаще, но меня ничего не беспокоит. Чувствую себя хорошо!

— Посоветовали бы вы пройти такое обследование кому-то?

— Да, посоветовал бы своим близким людям сходить, потратить всего 40 минут и получить довольно подробную информацию о своем здоровье. Мне кажется, это очень хорошая возможность, и никуда не надо записываться, ждать в очереди.