Еще два ресторана в ЦАО могут закрыть из-за нарушения антиковидных мер

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Нарушения мер против COVID-19 выявлены в ресторанах «Чайхана Нават» и «Паста и Баста» в центре Москвы, из-за чего заведения могут закрыть на 90 суток. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Дмитрий Комаров.

Сотрудниками инспекции каждый день проводят рейды по выявлению заведений, которые нарушают требования о прекращении работы в 23 часа.

Так, в ночь на 16 июня инспекторы вместе с полицейскими обследовали более 130 ночных клубов, ресторанов и баров.

— В ходе обследования выявлено, что рестораны «Чайхана Нават» и «Паста и Баста» продолжали обслуживать посетителей даже после 23:00. Посетители сидели за столами и распивали напитки, — сказал Комаров.

Помимо этого, у ресторана сети быстрого питания «Макдоналдс», расположенного на улице Мясницкой, наблюдалось скопление людей, нарушавших требования о соблюдении социальной дистанции. По словам главного инспектора, заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если же будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 миллиона рублей или заведения закроют на срок до 90 суток.