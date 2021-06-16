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Главный санитарный врач Москвы ввел обязательную вакцинацию в сфере услуг
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Главный санитарный врач Москвы ввел обязательную вакцинацию в сфере услуг

Анастасия Колоскова

Город

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих москвичей. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора в среду, 16 июня.

Ситуация с распространением COVID-19 в Москве оценивается как неблагополучная, отметила глава столичного Роспотребнадзора. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди лиц трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, которые активно пользуются общественным транспортом и посещают общественные места.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции обязательная вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.

До 15 августа работники должны получить второй компонент вакцины, говорится в постановлении.

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