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Производство молока в Подмосковье увеличат до 750 тысяч тонн за 2021 год
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Производство молока в Подмосковье увеличат до 750 тысяч тонн за 2021 год

Елена Фролова

Общество

Подмосковные производители собираются изготовить 750 тысяч тонн молока до конца 2021 года. Такую информацию предоставили в пресс-службе Мособлдумы. О развитии сельскохозяйственной отрасли сообщил глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Он пояснил, что за 2020 год в области было произведено 710 тысяч тонн молока, около 530 тысяч тонн зерна и порядка 262 тысяч тонн овощей открытого грунта. Кроме того, свыше 101 тысячи тонн овощей закрытого грунта также было выращено в прошлом году.

При этом Подмосковье стремится к производству миллиона тонн молока в год. В этом году на территории области будут построены крупные комплексы, рассчитанные на 3550 и шесть тысяч коров. В результате надой увеличится на 17 тысяч тонн. Помимо этого, в 2022 году будет завершено строительство еще двух объектов. Тогда производство молока возрастет на 19 тысяч тонн, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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