Московская область вышла на первое место по экспорту мяса в России

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Подмосковье вышло на первое место рейтинга крупных экспортеров мяса среди регионов России. Суммарная стоимость реализованной продукции Московской области выросла вдвое – до 46,5 миллиона долларов. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

— По результатам первого квартала 2021 года наш регион оказался в лидерах в России по экспорту мяса и субпродуктов. В натуральном выражении экспорт мясной продукции вырос и составил 19,24 тысячи тонн, — рассказал руководитель ведомства Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что был увеличен практически в два раза экспорт мясной продукции относительно аналогичного периода 2020 года. Регион продал данную продукцию на 46,5 миллиона долларов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».