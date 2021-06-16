Политолог заявил о необходимости дискуссий о развитии города

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Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов прокомментировал представленную мэром Москвы и партией «Единая Россия» программу развития города.

— Не секрет, что у чиновников периодически возникает желание дистанцироваться от партий, считая это рискованным, но в данном случае мэр Москвы не пошел на поводу у этого стереотипа, — отметил Виноградов.

По его словам, сам факт городской программы — все же немало людей ориентируются на свой регион, населенный пункт, а нередко даже на собственный район.

— Поэтому разговор о частном не менее важен, чем о тенденциях на уровне страны и тем более мира, — добавляет политолог. — Важно, что нет ничего раскалывающего. Дискуссии о развитии города вполне естественны. Во многих аспектах развития возникает естественный конфликт интересов между разными группами — жителями центра и окраин, пешеходами и автомобилистами, молодыми людьми и пенсионерами.

Он подчеркивает, что в программе удалось отойти от тем потенциального раскола и сделать акцент на том, что не вызывает общественного раздражения.