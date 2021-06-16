Кинофестиваль «Докер» пройдет в киноцентре «Октябрь»

Фото: Анна Быкова / «Вечерняя Москва»

Международный кинофестиваль «Докер» приглашает зрителей с 18 по 27 июня в киноцентр «Октябрь». Здесь можно посмотреть документальные ленты кинематографистов со всего мира.

Откроет форум фильм «Портрет». Еще в детстве Роману досталась тяжелая ноша — хранить тайну дедушки-художника о непростой судьбе его картин. Повзрослев, он решил разыскать пропавшие произведения, несмотря на протесты старших членов семьи. Молодой человек и представить себе не мог, куда приведет его этот путь, и в какую картину сложится загадочный паззл семейной истории.

В основной конкурсной программе также представлены фильмы: «Война Раи Синицыной», «Грязные птахи», «Дальний план», «Ее мамы», «Мамонт», «Между огнем и водой», «Новая смена», «Принц мечты», «Ранчо», «Скитания. История Рохинджа».

В рамках кинофестиваля проходит специальная секция фильмов для детей и семейного просмотра «Докер Kids», в которой представлены лены: «Ты же девочка», «Тени твоего детства», «Трудно быть другом» и «Бегство», «Мой друг Йети», «Маленькие балерины», «Взросление» и «Прекрасное: Истории с космической станции», который станет фильмом Закрытия фестиваля.

В этом году нововведением фестиваля «Докер» стала программа «Новая школа», в рамках которой будут показаны работы молодых талантливых начинающих документалистов.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте фестиваля.