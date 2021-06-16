Психолог рассказала, почему люди отказываются от высоких доходов

Кадр из мультфильма «Скрудж МакДак и деньги» / 1967

Психолог Юлия Зюганова объяснила, почему люди страшатся высоких доходов. По ее словам, происходит это из-за нескольких причин, которые берут свое начало еще из детства.

— Первая причина — наш менталитет. Большинство людей выросли в семьях, где мамы и папы, бабушки и дедушки, всю жизнь проработали на одном месте, жаловались на низкую зарплату, но терпели. Именно установка «терпи» является корнем проблемы, — считает специалист.

Она утверждает, что люди привыкли создавать вокруг себя «зону комфорта», из которой потом очень тяжело выбраться, даже обратив внимание на не самые лучшие условия внутри нее.

— Вторая причина — страх перемен, рисков и падений, — рассказала Зюганова.

Многие люди с самого детства привыкли, что на них постоянно давят и они не смогут пережить даже малейшего провала, поэтому и не стараются ничего изменить.

Третьей причиной психолог называет «страх денег». Когда в детстве ребенок видит, что родители сокрушаются из-за потери какой-то суммы, он может впитать в себя страх перед большими деньгами, чтобы их потом не потерять.

Четвертой причиной, по ее мнению, может стать бедность мышления. Люди с таким мышлением склонны обвинять других в собственных провалах, при этом не предпринимая практически никаких усилий для улучшения ситуации. Они еще и искренне радуются чужим неудачам.

— «Ему просто повезло» — чаще всего можно услышать такую фразу от людей с бедным мышлением. Везение, конечно, важный фактор, но без усилий его не будет, — комментирует специалист.

У людей с низкой самооценкой, считает эксперт, формируется синдром самозванца. Они сверхурочно работают, подлизываются к начальству, но не могут прямо спросить о повышении зарплаты.

Также в беседе с агентством «Прайм» Юлия Зюганова посоветовала обратиться к специалисту, чтобы разобраться со своими комплексами, если они есть.